Губернатор Подмосковья оценил ущерб экономике от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9cc1e5fc-8fcf-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй квартал 2020 года будет трудным для экономики Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. При этом первый квартал завершился удачно.

По его словам, прибыль бизнеса и НДФЛ расти не будут. Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета упадут, передаёт РИА Новости.

Первый квартал у нас был, ну это ещё до карантина, хороший. Второй квартал будет нехорошим. Нужно дожить и посмотреть, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет отличаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.