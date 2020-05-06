Губернатор Подмосковья оценил ущерб экономике от коронавируса

Второй квартал 2020 года будет трудным для экономики Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. При этом первый квартал завершился удачно.
По его словам, прибыль бизнеса и НДФЛ расти не будут. Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета упадут,
Первый квартал у нас был, ну это ещё до карантина, хороший. Второй квартал будет нехорошим. Нужно дожить и посмотреть, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет отличаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.
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