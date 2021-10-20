Губернатор Подмосковья объяснил, кого затронут ограничения по COVID-19

Ограничения, вводимые для предотвращения распространения коронавируса в Московской области, затронут только людей, не получивших прививку от коронавируса, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, люди с QR-кодами не будут чувствовать ограничений. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений, — сказал он.

Глава Подмосковья напомнил, что люди старше 60 лет имеют повышенный риск заболеть. По его словам, власти должны сберечь человека и позаботиться о нём. Воробьёв выразил надежду, что в нерабочие дни, введённые с 30 октября по 7 ноября, жители останутся дома или смогут изолировать себя.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.

Согласно указу, правительство должно определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а местные власти — учреждений культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего региона. Также местные органы власти должны определить, сколько необходимо служащих для функционирования организаций, и отправить остальных на удалённую работу.

С предложением этих мер выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством. По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.