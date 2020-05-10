Губернатор Кубани обвинил священника в заражении коронавирусом 35 человек

https://static.news.ru/photo/9b83f3ee-92c5-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что священник одной из церквей Кубани заразил коронавирусом 35 прихожан.

Как передаёт издание «Подъём», Кондратьев обвинил священнослужителя в том, что тот вёл службу, зная о наличии у себя инфекции. За три дня со священником контактировали 66 человек, 35 из них заразились.

Мы говорили: будьте внимательны, служите на дистанции, все думали ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом, — отметил губернатор.

Иерей Вячеслав Клименко, отвечающий за взаимодействие Екатеринодарской епархии со СМИ, рассказал изданию, что это второй случай заражения священника на Кубани. Он допустил, что священнослужителя заразил кто-то из прихожан, и указал губернатору на необоснованность обвинения.

Следуя этой логике, можно прийти к ложному предположению, что врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей, — рассудил Клименко.

На Кубани, по последним данным, выявлено 1929 случаев COVID-19, 22 больных скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что глава Краснодарского края продлил карантин в регионе до 27 мая.