Губернатор Кубани обвинил священника в заражении коронавирусом 35 человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что священник одной из церквей Кубани заразил коронавирусом 35 прихожан.
Как
Мы говорили: будьте внимательны, служите на дистанции, все думали ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом, — отметил губернатор.
Иерей Вячеслав Клименко, отвечающий за взаимодействие Екатеринодарской епархии со СМИ, рассказал изданию, что это второй случай заражения священника на Кубани. Он допустил, что священнослужителя заразил кто-то из прихожан, и указал губернатору на необоснованность обвинения.
Следуя этой логике, можно прийти к ложному предположению, что врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей, — рассудил Клименко.
На Кубани, по последним данным, выявлено 1929 случаев COVID-19, 22 больных скончались.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что глава Краснодарского края продлил карантин в регионе до 27 мая.
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