Грузовые поезда проехали по восстановленному мосту на Транссибе

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Первые грузовые поезда проехали по мосту на Транссибирской магистрали, который восстановили после обрушения. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

Составы преодолели мост в тестовом режиме. Проезда грузового поезда требовала технология, по которой проверяют надёжность конструкций.

Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел, восстановленный после разрушения стихией, мост через реку Ареда в Забайкальском крае, — сообщили в компании.

Там отметили, что компании требуется провести все проверки. После этого будет принято решение об открытии движения пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что сильные дожди стали причиной обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае. Движение поездов по нему остановлено.

Инцидент произошёл на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. В результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.