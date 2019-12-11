https://static.news.ru/photo/a774cffc-1c50-11ea-92c2-fa163e074e61_660.jpg Павел Грудинин Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российский предприниматель Павел Грудинин прокомментировал сериал «Слуга народа», в котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский играет главную роль.

Когда у меня будет время, я буду смотреть сериал «Слуга народа». У нас жизнь похлеще любого сериала сейчас, — отметил кандидат в президенты РФ от партии КПРФ.

В свою очередь лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин назвал сериал фантастическим, потому что он не только смешной, но и хорошо продуман с политической точки зрения.

Это был продуманный политтехнологический шаг, достаточно гениальный. Фактически народ на Украине выбрал не Зеленского, а Голобородько, — цитирует «Политика сегодня» слова политика.

По его словам, история повторятся, поэтому судьба может подарить России великого президента из народа.

«Слуга народа» — это телевизионный сериал студии «Квартал 95». Главный герой, которого играет Зеленский, школьный учитель истории по фамилии Голобородько, неожиданно для всех стал президентом Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, из первой серии сериала «Слуга народа», который показывает российский телеканал ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина.