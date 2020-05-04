Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву вечером 4 мая

https://static.news.ru/photo/0d4c6064-8e21-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве до утра 5 мая ожидаются гроза с дождём и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По прогнозам синоптиков, с 18:30 4 мая до 9:00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, — уточняет ведомство.

Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находящимся на улице москвичам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тёплая весенняя погода продержится в Москве до среды, 6 мая, затем температура существенно понизится.