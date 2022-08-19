Greenpeace: дым от лесных пожаров накрыл не только Москву В Greenpeace призвали бороться с пожарами не только рядом со столицей РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо Рязанской области, в России активно горят и леса в Свердловской, Нижегородской и Владимирской областях, а также в ХМАО. Они накрывают дымом и угрожают множеству населённых пунктов страны, но чтобы эффективно бороться со стихией, надо возрождать разрушенную за 20 лет систему лесного хозяйства. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила эксперт противопожарного отдела Greenpeace-Россия Софья Косачёва.

Сейчас достаточно активно горит Свердловская область — вокруг Екатеринбурга много лесных и торфяных пожаров, а судя по прогнозу погоды, стоит ждать волны появления новых очагов. У всех на слуху пожар в Рязанской области, который распространился на площади порядка пяти тысяч гектаров, а ещё позавчера было чуть боле трёх тысяч. На его тушение выделено очень много сил, потому что дым дошёл до Москвы. Из-за аномальной засухи горят торфяники во Владимирской области, дым от которых, судя по снимкам со спутников, тоже стягивается к столице. Огонь охватил порядка трёх тысяч гектаров в Нижегородской области, — рассказала Косачёва.

Она подчеркнула, что на борьбу с очагами природных пожаров в отдельных регионах «выделено кардинально меньше сил, чем на рязанский», из-за чего некоторые из них могут привести к катастрофическим последствиям.

Практически месяц в дыму находится весь Ханты-Мансийский автономный округ. Жители региона переживают из-за несправедливости: как только дым из-под Рязани дошёл до Москвы, туда бросили почти все силы, а им никто помогать особо не хочет. В стране в целом сейчас горят сотни тысяч гектаров, многие просто далеко от столицы, но ценность человеческой жизни не определяется тем, где живёт человек: в мегаполисе или отдалённом селе на севере Сибири. И, конечно, бороться нужно не только с задымлением Москвы, — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

По её словам, в РФ имеет место «огромный дефицит бюджетов лесного хозяйства, недофинансирование отрасли, отсутствие кадров, вымирание профессии лесных пожарных и институтов, которые могут обучать людей».

За последние 20 лет реформы лесного хозяйства ресурсов и компетенции стало намного меньше — огромное количество специалистов ушли из профессии, потому что низкие зарплаты и нет будущего. Ломать — не строить: к сожалению, система, которая была, сегодня находится в очень плачевном состоянии и её невозможно восстановить даже за год. Если мы сейчас начнём принимать правильные решения, только лет через 20 появится видимый эффект, — добавила Софья Косачёва.

Ранее жители ряда районов Москвы пожаловались на задымлённость и запах гари, которые распространились с юга и юго-запада города в центральную и северную часть. Также дым окутал Рязань и многие другие населённые пункты нескольких регионов. Причиной смога стали природные пожары на территории Рязанской области, органы лесного хозяйства которой, по данным Рослесхоза, скрывали реальные площади возгораний. По факту двух пожаров в регионе заведено уголовное дело.

В трёх районах Рязанской области ввели режим ЧС. В связи со сложившейся обстановкой глава МЧС Александр Куренков потребовал запретить посещение лесов и разведение огня на природе в Центральном и Приволжском федеральных округах.