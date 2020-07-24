Пашаев объяснил, зачем гражданская жена Захарова подала иск к следствию

https://static.news.ru/photo/c8f28870-cda0-11ea-ad78-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Гражданская жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова подала в суд на следствие. Адвокат актёра Эльман Пашаев считает, что женщина хочет получить деньги.

Идёт борьба за деньги. Следователь отказался признать её потерпевшей, и они подали в Тверской суд, чтобы действие следователя признали незаконным, а её — потерпевшей. Законных оснований для этого нет, — рассказал Пашаев журналистам телеканала «360».

Защитник считает, что женщина не выиграет иск. Он отметил, что на рассмотрение дела Ефремова действия женщины никак не повлияют.

Ранее адвокат артиста рассказал, что в его гонораре по делу Ефремова «нулей много». При этом защитник подчеркнул, что премии за оправдательный приговор адвокатам не предусмотрены.

Пашаев признался, что на суде в качестве свидетеля будет выступать жена Михаила Ефремова Софья. Мужчина отметил, что она хрупкая женщина, но «на ней всё держится».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки еды. Его водитель получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 12 лет колонии.

NEWS.ru писал, что дело Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая приговорила полковника Дмитрия Захарченко, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам.