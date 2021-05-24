Гражданская жена миллиардера из РФ показала фигуру после четвёртых родов

https://static.news.ru/photo/c6c81b18-bcd9-11eb-a760-96000091f725_660.jpg Фото: lenaperminova / instagram

34-летняя модель и возлюбленная миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала в своём Instagram фигуру практически сразу после родов. 15 мая она стала мамой в четвёртый раз — у модели и бизнесмена родился сын.

Она показала снимок в купальнике и коротком топе.

7 дней после родов и 7 экстра кило. Но мне даже нравится, — написала она.

Пост набрал 500 тысяч лайков за несколько часов. Подписчики похвалили модель за то, что она не запускает себя и восхитились её силой воли. «Вы просто идеальная», «Это вообще законно?», — писали они.

Ранее Перминова показала фото из роддома, где рядом с ней был её гражданский супруг, 61-летний миллиардер Лебедев. Они уже 15 лет вместе и воспитывают двух сыновей и дочь. Старшему сыну — Никите — 11 лет, Егору — девять и Арине — семь.

Модель много раз признавалась, что всегда мечтала иметь большую семью.

Ранее модель Анастасия Костенко в своём Instagram назвала пол третьего ребёнка от футболиста Дмитрия Тарасова, который должен родиться в середине осени. По словам модели, результаты расширенной версии НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование) показали, что будущий ребёнок — мальчик.