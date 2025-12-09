ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 19:50

Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии

В Москве гражданка Узбекистана осуждена на 15 лет за финансирование терроризма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии 33-летнюю гражданку Узбекистана Махбубахон Уринбоеву за пособничество в финансировании террористов в Сирии, сообщает ТАСС. Отмечается, что женщина не признала свою вину.

Суд приговорил Уринбоеву Махбубахон Хусанбой кизи к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России показала видео задержания жителя Забайкальского края, подозреваемого в финансировании экстремистской организации. Мужчина неоднократно осуществлял денежные переводы на счета запрещенной на территории России организации, поскольку разделял ее идеологию.

До этого в поле зрения правоохранителей попал житель Набережных Челнов, его подозревают в финансировании терроризма после обнаружения его десятков денежных переводов на счета запрещенной организации. Уголовное дело было направлено в суд, фигуранта арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

