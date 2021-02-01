Граждан РФ предложили идентифицировать по водительскому удостоверению

https://static.news.ru/photo/f0c97816-4afc-11eb-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Законопроект об идентификации клиентов кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов по водительскому удостоверению поддержало правительство России. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

В тексте говорится , что законопроект предполагает расширить источники так называемой упрощённой идентификации граждан. Вместо СНИЛС, ИНН и полиса ОМС можно будет указывать номер водительских прав.

Подобную идентификацию предполагается ввести для кредитно-финансовых и страховых фирм, операторов почты и сотовой связи, а также для негосударственных пенсионных фондов.

Также граждане смогут проводить платежи размером до 40 тысяч рублей по КАСКО и ОСАГО без какой бы то ни было идентификации.

Ранее стало известно, что требование сопровождать фото автомобиля во время техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям пересмотрит Минтранс РФ. Об этом писал NEWS.ru.