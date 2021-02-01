Граждан РФ предложили идентифицировать по водительскому удостоверению

Законопроект об идентификации клиентов кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов по водительскому удостоверению поддержало правительство России. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
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Подобную идентификацию предполагается ввести для кредитно-финансовых и страховых фирм, операторов почты и сотовой связи, а также для негосударственных пенсионных фондов.
Также граждане смогут проводить платежи размером до 40 тысяч рублей по КАСКО и ОСАГО без какой бы то ни было идентификации.
Ранее стало известно, что требование сопровождать фото автомобиля во время техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям пересмотрит Минтранс РФ. Об этом писал NEWS.ru.