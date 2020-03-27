https://static.news.ru/photo/d51f429e-7023-11ea-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Георгиади Фото: Ксения Георгиади/vk.com

70-летняя певица Ксения Георгиади рассказала, как её мама чуть не погибла во время нападения грабителей на их особняк. Преступники дождались, когда женщина останется одна, и вломились в дом.

Часа в три ночи они залезли в дом, разбудили маму, стали её пытать, требовали баксы. А мама не знала, что такое баксы. Короче, они её убивали. Спихнули в погреб и подожгли его, — рассказала артистка на передаче «Судьба человека».

Соседи, увидев пожар, вытащили её маму из горящего дома. Воров нашли и посадили: одному дали 12 лет тюрьмы, другому — восемь. Однако из-за стресса у женщины начались проблемы со здоровьем, позднее её сердце не выдержало и случился инфаркт.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Светлана Светличная обвинила свою внучку Машу в том, что она подбросила ей ртуть, чтобы завладеть квартирой. Мария Ивашова, по словам 79-летней звезды советского экрана, хочет избавиться от неё.