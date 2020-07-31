ГП РФ утвердила обвинение по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

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Генпрокуратура РФ (ГП) утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудников золотодобывающего предприятия «Сисим» по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае. Фигурантам вменяют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц).

По мнению надзорного ведомства, ЧП произошло из-за несоблюдения задержанных требований проектной документации по разработке золотоносного карьера, говорится в сообщении на официальном сайте ГП РФ.

Юристы считают, что из-за действий персонала уровень воды в одном из водохранилищ повысился, после чего начался размыв и обвал дамбы, что, в свою очередь, спровоцировало разрушение четырёх нижестоящих плотин.

19 октября 2019 на реке Сейба прорвало дамбу. Селевой поток затопил два временных общежития работников золотодобывающей артели. По факту трагедии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении работ, арестованы гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков, мастер компании Евгений Александров и начальник горного участка Андрей Еганов. По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».

Позже власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на юге Красноярского края. Трагедия унесла жизни 17 человек, 23 числятся пострадавшими, 3 пропали без вести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Норникель» собирается демонтировать аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске до 25 августа 2020 года. Эксплуатация остальных баков безопасна, рассказал первый вице-президент компании и операционный директор Сергей Дяченко. По его словам, работы начались после того, как Следком РФ отобрал все необходимые образцы металла.

Он добавил, что в районе недавнего разлива нефтепродуктов пробурили специальные скважины для изучения грунта под баками и для контроля его температуры.