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Снежная лавина шириной около 150 метров и длиной около полукилометра унесла жизни молодой женщины и двух маленьких девочек из группы немецких туристов.

Трагедия произошла на курорте Валь-Пассирия в Альпах на высоте 3000 метров над уровнем моря. Женщина и её семилетняя дочь погибли сразу, другую девочку того же возраста доставили на вертолёте в...