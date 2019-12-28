Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на юге Красноярского края. Трагедия унесла жизни 17 человек, 23 числятся пострадавшими, трое пропали без вести.
Из резервного фонда выплачено 22,5 миллиона рублей, — сообщили РИА Новости в Минсоцполитики региона.
19 октября на реке Сейба прорвало дамбы. Селевой поток затопил два временных общежития работников золотодобывающей артели. По факту трагедии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении работ, арестованы гендиректор ООО «Сисим» Максим Ковальков, мастер компании Евгений Александров и начальник горного участка Андрей Еганов. По данным следствия и Ростехнадзора, дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи», писал NEWS.ru.
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