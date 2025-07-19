Готовлю тяп-ляп, а выходит всегда вкусно — сытнющий биглаваш за 30 минут

Биглаваш — это простой и сытный рулет из лаваша с мясной начинкой, который готовится всего за 30 минут. Нежное мясо индейки в сочетании с творогом и йогуртом создает сочную начинку, а хрустящий лаваш придает блюду особый шарм. Такой рулет можно подавать как горячим, так и холодным — он одинаково вкусен.

Ингредиенты:

фарш из индейки — 400 г;

помидор — 1 шт.;

греческий йогурт — 150 г;

творог — 130 г;

сыр — 40 г;

лаваш — 2 листа;

яйцо — 1 шт.;

кунжут — 1 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте фарш с творогом, йогуртом и специями. Выложите начинку на лаваш, сверните рулетом. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте 30 минут при 180 °C. Подавайте, нарезав порционными кусочками.

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