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19 июля 2025 в 13:08

Готовлю тяп-ляп, а выходит всегда вкусно — сытнющий биглаваш за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Биглаваш — это простой и сытный рулет из лаваша с мясной начинкой, который готовится всего за 30 минут. Нежное мясо индейки в сочетании с творогом и йогуртом создает сочную начинку, а хрустящий лаваш придает блюду особый шарм. Такой рулет можно подавать как горячим, так и холодным — он одинаково вкусен.

Ингредиенты:

  • фарш из индейки — 400 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • греческий йогурт — 150 г;
  • творог — 130 г;
  • сыр — 40 г;
  • лаваш — 2 листа;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кунжут — 1 ст. л.;
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с творогом, йогуртом и специями.
  2. Выложите начинку на лаваш, сверните рулетом.
  3. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом.
  4. Запекайте 30 минут при 180 °C.
  5. Подавайте, нарезав порционными кусочками.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
лаваш
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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