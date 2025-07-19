Готовлю тяп-ляп, а выходит всегда вкусно — сытнющий биглаваш за 30 минут

Биглаваш — это простой и сытный рулет из лаваша с мясной начинкой, который готовится всего за 30 минут. Нежное мясо индейки в сочетании с творогом и йогуртом создает сочную начинку, а хрустящий лаваш придает блюду особый шарм. Такой рулет можно подавать как горячим, так и холодным — он одинаково вкусен.
Ингредиенты:
- фарш из индейки — 400 г;
- помидор — 1 шт.;
- греческий йогурт — 150 г;
- творог — 130 г;
- сыр — 40 г;
- лаваш — 2 листа;
- яйцо — 1 шт.;
- кунжут — 1 ст. л.;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте фарш с творогом, йогуртом и специями.
- Выложите начинку на лаваш, сверните рулетом.
- Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом.
- Запекайте 30 минут при 180 °C.
- Подавайте, нарезав порционными кусочками.
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