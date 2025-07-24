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24 июля 2025 в 13:30

Готовлю час, едим весь год! Малиновое желе с секретом — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновое желе с мятой — вкус лета в каждой ложке! Представьте: нежное, ароматное желе с сочной малиной и освежающей мятой, которое тает во рту и напоминает о теплых летних днях. Этот десерт не только невероятно вкусный, но и простой в приготовлении. Его можно подавать с творогом, блинами или просто есть ложкой — в любом случае восторг гарантирован!

Сначала подготовьте ягоды — 500 г свежей малины промойте и просушите. Если используете замороженную малину, дайте ей немного оттаять. Переложите ягоды в кастрюлю, добавьте 5–7 листиков свежей мяты и 100 г сахара. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, аккуратно помешивая, чтобы малина пустила сок.

Когда смесь закипит, уменьшите огонь и варите 5–7 минут, пока ягоды не станут мягкими. Затем снимите кастрюлю с плиты и протрите массу через сито, чтобы избавиться от косточек. В полученный сок добавьте 15 г желатина, предварительно замоченного в 100 мл холодной воды, и тщательно размешайте до полного растворения.

Разлейте желе по стерилизованным банкам или креманкам, украсьте свежими ягодами и листиками мяты и отправьте в холодильник на 3–4 часа до полного застывания. Подавайте охлажденным — и наслаждайтесь вкусом лета в любое время года!

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желе
рецепты
малина
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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