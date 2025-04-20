Готовлю быстрый ужин за 20 минут! Хрустящие наггетсы с соусом из манго

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовим хрустящие наггетсы с необычным соусом манго! Представьте: золотистые куриные наггетсы с хрустящей корочкой, которые идеально сочетаются со сладковато-острым соусом из манго. Это блюдо станет хитом любого застолья — дети будут в восторге, а взрослые попросят добавки!

Нарежьте 500 г куриного филе небольшими кусочками. Приготовьте три миски: в первой — 100 г муки, во второй — 2 взбитых яйца, в третьей — 100 г панировочных сухарей с 1 ч. л. паприки. Обваляйте кусочки курицы последовательно в муке, яйцах и сухарях.

Разогрейте масло во фритюре или глубокой сковороде до 180 °C. Обжаривайте наггетсы порциями по 3–4 минуты до румяной корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Для соуса измельчите в блендере мякоть одного спелого манго, добавьте 1 ст. л. мёда, 1 ч. л. лимонного сока, щепотку чили и 50 мл йогурта. Подавайте наггетсы горячими с охлаждённым соусом — контраст температур и вкусов вас удивит!

Для более здорового варианта запеките наггетсы в духовке при 200 °C 15–20 минут. Добавьте в панировку кунжут для интересного хруста. Соус можно приготовить заранее — он хранится в холодильнике до трех дней.

Ранее сообщалось, как приготовить ароматную запеканку с курицей за полчаса.