01 февраля 2026 в 05:19

Готовлю блины в пластиковой бутылке. Ни грязной посуды, ни комков! Лей и жарь — кухня останется чистой

Фото: D-NEWS.ru
Представьте: вам срочно нужны блины, а мыть целую кучу мисок, венчиков и ложек совершенно нет сил. Этот метод — гениальное решение. После готовки нужно помыть только сковороду и бутылку, которую можно просто выбросить.

Беру чистую пластиковую бутылку на 1–1,5 литра с широким горлышком (удобно использовать воронку). Сначала засыпаю туда 10 столовых ложек (около 150 г) пшеничной муки. Затем добавляю 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и 1/2 чайной ложки соды. Закрываю бутылку крышкой и хорошо все взбалтываю в течение минуты — так сухие и жидкие ингредиенты начнут соединяться. После этого открываю крышку и вливаю примерно 500 мл молока комнатной температуры (можно заменить на кефир или их смесь). Снова закрываю крышку и тщательно трясу бутылку еще пару минут, пока внутри не образуется абсолютно гладкое, однородное тесто без единого комочка. В самом конце добавляю 2 столовые ложки растительного масла, еще раз слегка взбалтываю — и тесто готово. Даю ему постоять 5–10 минут. Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Откручиваю крышку и, слегка сжимая бутылку, аккуратно наливаю тесто на горячую поверхность, вращая ее для формирования круга. Жарю блины с двух сторон до румяности. Бутылку с остатками теста можно просто закрыть крышкой и убрать в холодильник до следующего раза.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
