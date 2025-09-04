Саммит ШОС — 2025
Готовим нежнейший лимонник: проще, чем кажется, вкуснее, чем в кондитерской

Лимонник с меренгой — это изысканный десерт, который сочетает яркую цитрусовую кислинку и нежную воздушную текстуру. Идеальный баланс сладости и кислоты делает этот пирог настоящим украшением осеннего стола. Простота приготовления и доступные ингредиенты позволяют легко повторить этот рецепт даже начинающим кулинарам.

Для основы смешайте 250 г муки, 115 г масла, яйцо, соль, сахар и молоко. Раскатайте тесто, выпекайте 20 минут при 180 °C. Для начинки соедините цедру и сок 3 лимонов, 150 г сахара, крахмал и 3 яйца. Варите до загустения, добавьте масло. Для меренги взбейте 4 белка с лимонным соком, солью и 200 г сахара. Распределите меренгу поверх начинки, выпекайте 30 минут при 140 °C. Ключевой секрет — полное остывание пирога перед подачей, что позволяет начинке застыть и достичь идеальной текстуры.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

