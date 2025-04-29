Готовим не в духовке, а в холодильнике! Нежный ПП-торт без выпечки и жира!

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Готовим диетический торт без выпечки! Этот нежный десерт порадует тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого.

Вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев, 2 спелых банана, 250 г греческого йогурта, 1 ст.л. какао, 1 ч.л. меда и горсть грецких орехов.

Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния муки. Бананы разомните вилкой в пюре и смешайте с овсяной мукой — получится плотное тесто. Выложите его в форму, сформировав корж толщиной 1,5 см.

Для крема взбейте йогурт с какао и медом. Равномерно распределите по коржу. Сверху украсьте дроблеными орехами и ломтиками банана. Отправьте в холодильник на 4-5 часов — за это время корж пропитается и станет мягким, как настоящий бисквит.

Такой торт содержит минимум калорий, но максимум пользы: клетчатка из овсянки, калий из бананов и белок из йогурта. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина. Подавайте охлажденным — вкус напоминает изысканный муссовый десерт!

Секрет успеха — в спелых бананах, которые заменяют сахар и придают естественную сладость. А йогуртовый крем можно разнообразить, добавив ваниль или корицу.

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