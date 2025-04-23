Обалденный луковый мармелад за полчаса — такого вы точно не пробовали!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим необычный луковый мармелад! Этот необычный деликатес перевернет ваше представление о луке! Представьте: сладковато-пряная масса с бархатистой текстурой, где карамельная нежность сочетается с пикантной глубиной вкуса. Идеальный партнер для зрелых сыров, жареного мяса или даже печеного картофеля.

Для приготовления возьмите 500 г красного лука (его естественная сладость идеальна для мармелада). Нарежьте тонкими полукольцами и медленно томите на сковороде с 30 г сливочного масла 15 минут, пока лук не станет прозрачным. Добавьте 2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. коричневого сахара, щепотку тимьяна и соль. Продолжайте готовить на минимальном огне еще 20–25 минут, периодически помешивая, — лук должен превратиться в однородную тягучую массу темно-янтарного цвета. В конце влейте 50 мл красного вина (по желанию) и выпарите жидкость.

Готовый мармелад приобретает консистенцию густого джема с блестящей поверхностью. Переложите его в стерилизованную банку — в холодильнике он хранится до 2 недель. Подавайте охлажденным: на крекерах с голубым сыром, как дополнение к ростбифу или даже в составе бутербродов с ветчиной.

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