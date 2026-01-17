Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:05

Готовим десерт на сковороде: нужен лаваш и 15 минут времени — объедение с карамельными яблочками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы забыли про десерт к приходу друзей или дети внезапно потребовали «чего-нибудь вкусненького», этот рецепт станет вашим лучшим помощником. Процесс настолько быстр и прост, что с ним справятся даже те, кто далек от кулинарии.

3-4 средних яблока очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю 20 г сливочного масла, выкладываю яблоки, добавляю 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. молотой корицы. Тушил на среднем огне 5-7 минут, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а выделившийся сок не загустеет в сироп. Снимаю с огня и даю начинке полностью остыть. 2 больших тонких лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выкладываю 1,5-2 ст. л. остывшей яблочной начинки. Сворачиваю конвертик: сначала подгибаю противоположные края к центру, затем заворачиваю лаваш рулетом от себя. Край можно слегка смазать взбитым яйцом, чтобы он не раскрылся. В сковороде разогреваю смесь растительного масла и оставшегося сливочного (30 г). Выкладываю конвертики швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до ровного золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Выкладываю на бумажное полотенце. Подаю теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

Проверено редакцией
Читайте также
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Семья и жизнь
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома
Общество
Куриный суп как из ресторана: секреты насыщенного вкуса, которые легко повторить дома
Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра
Общество
Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра
Забудьте о сложных закусках! Готовлю торт из лаваша: сытно, красиво и безумно вкусно — рецепт для ленивых
Общество
Забудьте о сложных закусках! Готовлю торт из лаваша: сытно, красиво и безумно вкусно — рецепт для ленивых
Торт из холодной Норвегии, который согревает: готовим уютный десерт с яблоком и корицей
Общество
Торт из холодной Норвегии, который согревает: готовим уютный десерт с яблоком и корицей
еда
лаваш
яблоки
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Площадь пожара в кафе в Ставрополье достигла 150 квадратных метров
Военэксперт раскрыл истинные преимущества FPV-дронов «Бумеранг»
В Китае провалился запуск космического спутника
«Сыпется оборона»: раскрыт секрет выживания ВСУ под Красным Лиманом
Политолог оценил возможность выхода Франции из НАТО
Минобороны Украины ввело систему бонусов за убийство российских солдат
Игроки СКА второй раз за сезон провели закрытое собрание без тренера
В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой
Забалуев подрезал Большунова и понес наказание на гонках в Казани
ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА
В небе над Гренландией появились истребители
Трем россиянкам пришлось рожать при свете фонариков
В Удмуртии пожар обернулся страшной трагедией с бабушкой и внуком
Как сэкономить при дальних поездках на автомобиле: 6 проверенных способов
Замучила бессоница? Подавайте этот напиток и заснуть будет куда легче
«Эта борьба нас объединила»: Цискаридзе о дружбе с Золотовицким
35 лет «Буре в пустыне»: как США превратились в «мирового жандарма»
Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ
Обнародована запись звонка Макрона Трампу во время встречи с Зеленским
Украинка разгромила аллею в честь бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.