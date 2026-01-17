Готовим десерт на сковороде: нужен лаваш и 15 минут времени — объедение с карамельными яблочками

Если вы забыли про десерт к приходу друзей или дети внезапно потребовали «чего-нибудь вкусненького», этот рецепт станет вашим лучшим помощником. Процесс настолько быстр и прост, что с ним справятся даже те, кто далек от кулинарии.

3-4 средних яблока очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю 20 г сливочного масла, выкладываю яблоки, добавляю 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. молотой корицы. Тушил на среднем огне 5-7 минут, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а выделившийся сок не загустеет в сироп. Снимаю с огня и даю начинке полностью остыть. 2 больших тонких лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выкладываю 1,5-2 ст. л. остывшей яблочной начинки. Сворачиваю конвертик: сначала подгибаю противоположные края к центру, затем заворачиваю лаваш рулетом от себя. Край можно слегка смазать взбитым яйцом, чтобы он не раскрылся. В сковороде разогреваю смесь растительного масла и оставшегося сливочного (30 г). Выкладываю конвертики швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до ровного золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Выкладываю на бумажное полотенце. Подаю теплыми, посыпав сахарной пудрой.

