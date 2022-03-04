Кадыров заявил, что украинские националисты готовили агрессию против России

Националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России, но эти действия удалось пресечь, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram- канале. Он добавил, что теперь, на девятый день войны, не осталось ни доли сомнения в этом, и призвал довести спецоперацию до конца.

За эти дни стало очевидно, что мы имеем дело не просто с бандеровцами, а с безжалостными убийцами, которые не брезгуют никакими методами. Они и их фанатики погрузили всю Украину в полный мрак. Бесконечный поток лживой информации, распространяемый из Киева и подхватываемый Европой, окутал весь мир... теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней, — написал он.

Глава Чечни добавил, что события «перешли все рамки морали». По его словам, на Украине царит сплошной «бандеровский цинизм и безбожные методы». Кадыров подчеркнул, что спецоперацию непременно надо довести до конца.

Только вперёд и ни шагу назад. У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня — это добровольцы, — заявил он.

Кадыров ранее попросил президента России Владимира Путина «дать закончить военную операцию» на Украине, позволив при этом чеченским бойцам «проявить себя» и использовать все «возможные и невозможные» силы. Также он попросил отдать приказ о захвате Харькова, Киева и других городов и при этом «закрыть на всё глаза».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.