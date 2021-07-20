Государственная полутайна: за что россияне могут стать иноагентами

ФСБ разработала проект списка сведений, за передачу которых человек может быть признан в РФ иностранным агентом. В их число входят, например, прогнозы развития военно-политической обстановки, информация о военной службе, закупках и «морально-психологическом климате в войсках», а также данные госкорпорации «Роскосмос». Документ разработан как дополнение к принятому в конце 2020 года закону, который расширил возможности для признания физлиц иностранными агентами. По мнению критиков инициативы, она может существенно снизить градус дискуссий вокруг социально-значимых тем и даже вернуть страну в начало 1990-х. Противоположная сторона уверена, что таким образом обществу дают понять, за какие «красные линии» нельзя переходить. Подробности — в материале NEWS.ru.

Пятый реестр

Документ, составленный от имени директора ФСБ Александра Бортникова, обнародован для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он подразумевает введение «перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности РФ».

О данном перечне сказано во вступившим в конце 2020 года законе № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». Эти нововведения позволили властям признавать иноагентом любого человека, если он получает из-за рубежа не только финансирование, но также имущественную и организационно-методическую помощь за «политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ». В более тяжких случаях продолжают действовать старые статьи Уголовного кодекса РФ ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 (шпионаж).

Пока в списке физлиц-иноагентов никого нет (не стоит путать его с реестром журналистов-иноагентов, которые попали в него за два дня до подписания президентом Владимиром Путиным федерального закона №481-ФЗ). Те, кому «посчастливится» получить этот статус, должны будут не только разослать уведомление о включении их в соответствующий реестр, но и раз в полгода подавать отчёт о своей деятельности и о расходах средств, полученных из-за рубежа. За отказ от предоставления сведений таких людей будут штрафовать, а рецидивистам, которые ранее попадали под эту санкцию КоАП, но продолжили «уклоняться», грозит до пяти лет заключения уже по УК РФ.

В интервью NEWS.ru судебный юрист Максим Оленичев пояснил, что 481-ФЗ позволил создать пятый по счёту реестр иностранных агентов в РФ (в дополнение к иноагентским реестрам НКО, СМИ-физлиц, просто СМИ и незарегистрированных общественных объединений). Как и в случае с общественными организациями, реестр физлиц-иноагентов пока не открыт, потому что Минюст до недавнего времени занимался разработкой проектов своих внутренних приказов, которые регламентировали процедуры принятия в реестр.

Здание Министерства юстиции Российской Федерации Максим Блинов/РИА Новости

Перечень, приведённый в проекте приказа Александра Бортникова, состоит из 61 пункта. ФСБ, в частности, предлагает считать поводом для признания иноагентом передачу данных о «морально-психологическом климате в войсках» и «об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», а также сведения о закупках товаров и услуг для армии, дислокации и численности войск, персональные данные военнослужащих и членов их семей. Кроме этого, в перечне указаны материалы предварительного расследования дел в ведении ФСБ и военных следственных органов.

Под запрет на передачу за рубеж попали данные о Роскосмосе, его целевых программах, их финансировании, сроках исполнения, а также информация о финансовом состоянии госкорпорации, прогнозах её развития и проблемах, которые сдерживают её развитие. Угрозой будет считаться распространение данных о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуре, сведений о закупках (в том числе и зарубежных).

Одним из признаков физлица-иноагента является сбор и распространение сведений в области военной и военно-технической информации. Поэтому ФСБ разместила проект своего приказа, который определяет перечень таких сведений. И, соответственно, когда он будет принят, с того момента будет создана необходимая документальная база для того, чтобы можно было рассматривать включение того или иного человека в реестр иностранных агентов по признаку сбора и распространения военной и военно-технической информации. На мой взгляд, это усиливает те запреты, которые существуют в нашем государстве. Позитивно это не повлияет на развитие гражданского общества в стране. Но мы пока не можем понимать, каким образом будет применяться это законодательство. То ли в этот реестр станут включать людей десятками, то ли он будет просто существовать, оставаясь инструментом мягкого воздействия в отношении конкретных лиц. Максим Оленичев юрист юрист

По его мнению, попасть в новый реестр «достаточно просто», надо лишь «осуществлять любую публичную деятельность и хотя бы однажды получать иностранные деньги, либо собирать и распространять военную и военно-техническую информацию». Юрист не исключает, что иноагентами с помощью нового механизма могут стать, например, военные журналисты, а также гражданские активисты.

У государства есть возможность включать журналистов в реестр СМИ-иноагентов, но это сложная процедура. А с учётом принятия проекта ФСБ, процедура заметно упростится — работникам СМИ надо будет совершить гораздо меньше действий, — полагает Максим Оленичев.

Он напомнил, что по закону распространение информации, которая является государственной тайной, запрещено под страхом уголовной ответственности. Но также, по мнению юриста, «государство стремится ограничить распространение и той информации, которая не составляет гостайну». Поэтому, уверен собеседник NEWS.ru, «принимается данное положение, которое вводит более мягкие запретительные механизмы».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оленичев также опасается, что в случае вступления в силу документа ФСБ, снизится уровень общественных дискуссий, например, вокруг состояния законности в вооружённых силах, потому что многие будут опасаться стать иностранными агентами. Это ему напомнило ситуацию с неуставными отношениями, о которой три десятилетия назад предпочитали не говорить.

Мы возвращаемся в начало 1990-х, когда Минобороны отрицало дедовщину и только благодаря усилиям общественных организаций эта проблема стала достоянием гласности. Только после того как вокруг неё возникла публичная дискуссия, стали предприниматься какие-либо меры против неуставных отношений в российской армии. Сейчас силовые органы закрываются, чтобы никакая информация об их деятельности не поступала в публичное пространство. Поэтому усиление проблем, связанных с силовиками, не будет приводить к их разрешению, — уверен юрист.

Враги набычились

Сопредседатель Профсоюза журналистов Софья Русова также опасается, что нововведения ФСБ могут ударить по российским СМИ, а также правозащитникам, гражданским активистам, блогерам или профильным экспертам.

Впечатляет перечень сведений. Возьмём самый первый общий пункт «сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки». У нас есть мнения политологов, политиков, военных экспертов, военных журналистов, которые дают прогнозы, и если их материалы попадут из открытого доступа, например, к какой-то иностранной организации, их что, всех внесут в список иноагентов? Или пункт 12 «сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск (сил)». Я не понимаю, почему военный бюджет должен быть секретом и не должен дискутироваться в обществе. Или пункт 14 «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках (силах)». Ну как сведения о соблюдении законности в армии могут угрожать безопасности страны? Эта инициатива, конечно, в духе сегодняшнего законотворчества. Она продолжает и расширяет курс на сокращение свободы слова и распространения информации в России. Софья Русова член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ

Она не исключает, что на практике силовики будут «атаковать людей», работающих с этой «чувствительной информацией». По мнению Русовой, представителей СМИ всё чаще записывают в иноагенты после публикации различных журналистских расследований, поэтому документ от ФСБ вызывает тревогу.

Противоположной точки зрения придерживается полковник госбезопасности и депутат Госдумы Николай Харитонов. По его мнению, инициатива ФСБ «абсолютно полезна» в условиях, когда «внешний враг набычился на нас». В таких случаях, по его мнению, у общества должно быть понимание, что «если [кто-либо] надумал продаться [другим странам], то наказание неминуемо».

По большому счёту, о том, что необходимо ФСБ, как правило никто не знает. Но для того чтобы люди понимали, допускается опубликование того, чего нельзя говорить, чего нельзя передавать. Мы знаем много примеров, когда и на самолётах убегали, и так передавали [секретную информацию], и многое другое. Поэтому ФСБ несмотря ни на что, вопреки всему должна слышать, видеть, знать, что происходит. Никто не говорит, что будут подглядывать в замочную скважину, но на то и существует ФСБ, чтобы люди могли спать спокойно, а те военные, экономические и иные секреты должны служить на пользу нашим гражданам и для могущества нашей страны. И тот закон (о физлицах-иноагентах. — NEWS.ru), который мы в 2020 году принимали, и другие инициативы, которых было достаточно много, призваны закрепить эту безопасность законодательно. Николай Харитонов депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что он «безусловно поддерживает» всё то, что касается безопасности государства, экономики и обороноспособности. При этом он сомневается, что данные инициативы носят репрессивный характер и вряд ли ударят по демократии в России.