Австралийский свадебный фотограф Томас Стюарт разразился гневной тирадой после того, как гости на одной из свадеб испортили его работу и мешали новобрачным.
Дело в том, что друзья и родственники пары, собравшиеся на торжественной церемонии, просто перегородили путь жениху, пытаясь сфотографировать невесту на телефоны, передаёт
Жениху пришлось высунуться из прохода, чтобы увидеть приближающуюся невесту. Почему? Потому что гости со своими телефонами стояли в проходе и мешали ему, — написал фотограф.
Стюарт при этом не винит гостей свадьбы, а скорее указывает на общую проблему на всех свадьбах. Он намерен в будущем просить гостей не снимать церемонию на смартфоны, так как для этого работают профессиональные фотографы.
По мнению Стюарта, гостевые фото только портят всё впечатление от церемонии и призывает всех, кому предстоит посетить подобное мероприятие, выпустить телефон с камерой из рук и разделить с молодожёнами счастливый момент их жизни.
Ранее стало известно, что в дагестанском Дербенте планируют сыграть Большую свадьбу. Мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная и многонациональная свадьба в истории, писал News.ru.