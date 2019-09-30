https://static.news.ru/photo/d8d73b52-e39d-11e9-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Австралийский свадебный фотограф Томас Стюарт разразился гневной тирадой после того, как гости на одной из свадеб испортили его работу и мешали новобрачным.

Дело в том, что друзья и родственники пары, собравшиеся на торжественной церемонии, просто перегородили путь жениху, пытаясь сфотографировать невесту на телефоны, передаёт The Sun . Кроме того, множество кадров с церемонии испорчено появляющимися на переднем плане людьми, которые с телефонами в руках пытаются делать снимки торжества, посетовал фотограф.

Жениху пришлось высунуться из прохода, чтобы увидеть приближающуюся невесту. Почему? Потому что гости со своими телефонами стояли в проходе и мешали ему, — написал фотограф.

Стюарт при этом не винит гостей свадьбы, а скорее указывает на общую проблему на всех свадьбах. Он намерен в будущем просить гостей не снимать церемонию на смартфоны, так как для этого работают профессиональные фотографы.

По мнению Стюарта, гостевые фото только портят всё впечатление от церемонии и призывает всех, кому предстоит посетить подобное мероприятие, выпустить телефон с камерой из рук и разделить с молодожёнами счастливый момент их жизни.

Ранее стало известно, что в дагестанском Дербенте планируют сыграть Большую свадьбу. Мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная и многонациональная свадьба в истории, писал News.ru.