https://static.news.ru/photo/7e33f510-20d2-11ea-be09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Количество арендующих жильё в Москве граждан стран дальнего зарубежья в 2019 году увеличилось на 25%.

Специалисты департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» рассказали об этом RNS. Согласно приведённой экспертами статистике, 59% зарубежных арендаторов представляют страны Азии, 27% являются европейцами, 14% — гражданами США.

58% из осуществлённых иностранцами сделок по аренде в 2019 году пришлись на объекты бизнес-класса, 35% — на сегмент «комфорт», 7% — на премиальный сектор. В 51% случаев когда арендодатель сам проживает в сдаваемой квартире хозяева являлись пенсионерами.

Эксперты объяснили возросшую популярность арендного жилья у гостей из дальнего зарубежья либеральной системой регистрации бизнеса в РФ и удобным налоговым законодательством. Также специалисты вспомнили о прошедшем в 2018 году в России чемпионате мира по футболу, благодаря которому «многие убедились в лояльности и открытости» россиян.

Как сообщал NEWS.ru, 10 декабря Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий признавать добросовестными приобретателями лиц, купивших недвижимость у мошенников, основываясь на информации из госреестра, и не знающих об отсутствии у продавцов прав на продажу этого имущества.