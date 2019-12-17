Количество арендующих жильё в Москве граждан стран дальнего зарубежья в 2019 году увеличилось на 25%.
Специалисты департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость»
58% из осуществлённых иностранцами сделок по аренде в 2019 году пришлись на объекты бизнес-класса, 35% — на сегмент «комфорт», 7% — на премиальный сектор. В 51% случаев когда арендодатель сам проживает в сдаваемой квартире хозяева являлись пенсионерами.
Эксперты объяснили возросшую популярность арендного жилья у гостей из дальнего зарубежья либеральной системой регистрации бизнеса в РФ и удобным налоговым законодательством. Также специалисты вспомнили о прошедшем в 2018 году в России чемпионате мира по футболу, благодаря которому «многие убедились в лояльности и открытости» россиян.
Как сообщал NEWS.ru, 10 декабря Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий признавать добросовестными приобретателями лиц, купивших недвижимость у мошенников, основываясь на информации из госреестра, и не знающих об отсутствии у продавцов прав на продажу этого имущества.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен