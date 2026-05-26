Гости думали, что это обычные пельмени, пока не попробовали начинку, — и это восторг

Если вы думаете, что пельмени — это только вареники с мясом, вы просто не пробовали цзяоцзы. Это любовь с первого кусочка.

Ингредиенты

Мука — 200 г, соль — 1 щепотка, горячая вода — 80 мл, свиной фарш — 300 г, шпинат — 100 г, зеленый лук — 3 стебля, соевый соус — 1 ст. л., имбирь тертый — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, кунжутное масло — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., рисовый уксус — для подачи, масло чили — для подачи.

Как готовлю

Сначала замешиваю тесто: мука, соль, горячая вода — мешу 8 минут до гладкости. Оставляю отдыхать на полчаса под полотенцем. Тем временем рублю шпинат и лук, смешиваю с фаршем, соевым соусом, имбирем, чесноком и кунжутным маслом.

Раскатываю кружки, кладу начинку, защипываю края складочками. Обжариваю пельмени на сильном огне в масле 2 минуты до золотистого дна. Вливаю полстакана воды, накрываю крышкой и жду 12 минут. Снимаю крышку, сушу еще 2 минуты — и готово. Подаю с рисовым уксусом, маслом чили и соевым соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда относился к пельменям утилитарно, но эти цзяоцзы перевернули все. Самое крутое открытие — когда они прилипают к сковороде и образуют хрустящую золотистую корочку. Начинка получилась сочной, а тесто — тонким и эластичным. Советую подавать с соевым соусом и рисовым уксусом, это дает невероятный контраст.

Проверено редакцией
