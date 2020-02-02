https://static.news.ru/photo/bfffca14-4900-11e9-b37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

Госпитализированный в Забайкалье гражданин КНР Ван Юньбинь, у которого медики диагностировали коронавирус, пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.

Надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос — из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации, — приводит его слова «Московский комсомолец».

Он подчеркнул, что за неделю у него брали кровь около 6 раз, но он не получил результата ни одного анализа. Мужчина добавил, что проходит лечение в изолированном боксе, однако кроме кашля, его ничего не беспокоит.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.