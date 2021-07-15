Гособвинение попросило приговорить Калви к условному сроку

Прокуратура попросила Мещанский суд Москвы признать основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей и приговорить к лишению свободы условно. Об этом сообщает ТАСС.

Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно, — цитирует агентство представителя гособвинения.

Для соратника Калви — Филиппа Дельпаля — прокурор запросил пять лет условно. Для остальных фигурантов дела — от четырёх до пяти с половиной лет колонии условно.

Свою позицию обвинитель аргументировал тем, что фигуранты погасили причинённый ущерб, они положительно характеризуются, а также имеют малолетних детей.

Дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, Калви вместе с партнёрами по бизнесу организовал схему хищения денежных средств при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Они убедили акционеров «Восточного» проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group.

Ценные бумаги были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тысяч, утверждает следствие. Согласно результатам независимой экспертизы, организованной защитой, рыночная их стоимость — 3,8 млрд рублей.

Все фигурантам вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Никто из них вину не признал. Следствие, в свою очередь, считает, что она доказана и подсудимым должен быть вынесен обвинительный приговор. Рассмотрение дела в суде продолжается.