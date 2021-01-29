Депутат Госдумы: публикация личных данных силовиков никого не испугала

https://static.news.ru/photo/93a36568-6314-11eb-9fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-каналы, публикующие личную информацию сотрудников правоохранительных органов, должен блокировать сам мессенджер, однако запугать подобными постами никого не получится, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он добавил, что подобные действия нарушают законы страны.

Такие Telegram-каналы должны блокироваться руководством Telegram. Подвергать опасности членов семей должностных лиц безнравственно и противозаконно. <...> Но в то же время хочу уверить тех, кто публикует личные данные защитников правопорядка, — запугать никого не получится и такие дешёвые игры не пройдут, — передаёт ТАСС слова депутата со ссылкой на ГД.

Парламентарий отметил, что публикация личной информации стражей порядка угрожает стабильности и безопасности в России. Он также заверил правоохранителей, что Госдума сделает всё для защиты их законных прав.

Персональные данные сотрудников полиции и Росгвардии, участвовавших в задержаниях на несогласованных акциях в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, появились в мессенджере Telegram накануне. Информация «сливается» в специально посвящённый этому канал.

Авторы ресурса используют программы для распознавания лиц по фото, а также уже утёкшие в Сеть базы данных. В Госдуме выразили мнение, что это может угрожать безопасности самих сотрудников правоохранительных органов и их близких.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от представителей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и TikTok, а также мессенджера Telegram прийти в ведомство. Им хотят рассказать об ответственности платформ за неудаление призывов к участию в акциях в поддержку Алексея Навального 31 января.

Ранее сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.