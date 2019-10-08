https://static.news.ru/photo/39df393a-e9c1-11e9-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, которым устанавливается порядок определения взаимозаменяемости лекарств.

Документ уточняет термин «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по ряду параметров. Кроме того, он объясняет, по какой формуле начнут определять цену по госзакупкам на подобные медикаменты, говорится на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Что даёт этот закон простым людям? Он определяет в государственных закупках, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом. Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности, — пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

После того как взаимозаменяемость препарата докажут, для держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата установят срок подачи заявления о внесении изменений в инструкцию по применению лекарства. На это отведут 40 рабочих дней после публикации нa сайте Росздравнадзора информации о новых подтверждённых данных о побочных действиях или нежелательных реакциях при применении препарата.

Ранее News.ru сообщал, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с обращениями по поводу неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. Оба документа подписал президент организации Александр Шохин.