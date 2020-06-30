Госдума объяснила проведение военных сборов во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/50107662-baca-11ea-a399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условия, позволившие провести парад Победы, практически ничем не отличаются от условий проведения военных сборов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. По его словам, он сам всегда принимает в них участие. Согласно данным Минобороны, свыше 19,3 тысячи военных РФ сняты с медицинского наблюдения по COVID-19. Подтверждённых случаев выздоровления — 6403.

Парламентарий добавил — власти страны постепенно снимают ограничения для предприятий малого и среднего бизнеса, разрешают вновь открыться кафе и публичным местам, пишет НСН.

Так почему бы не провести и военные сборы? Они очень важны, это повышает мобилизационную готовность личного состава мужского населения, которое находится в запасе, — объяснил Шерин.

Народный избранник отметил, что военные сборы дисциплинируют людей и дают возможность офицерам, находящимся в запасе, получить очередные офицерские звания и «освежают» навыки тактической и огневой подготовки.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Указ от 29 июня вступает в силу со дня опубликования. Призыв граждан, которые пребывают в запасе, на военные сборы осуществляется ежегодно. Под действие приказа подпадают все военнослужащие в запасе, не достигшие 60 лет. Срок прохождения мероприятия — два месяца. Сборы проходят в те сроки, которые согласовываются с исполнительной властью страны и определяются Министерством обороны. На срок, пока резервисты будут заняты на учениях, им сохранят заработную плату, которую они получают по месту работы, и рабочее место.

От военных сборов освобождаются служащие железнодорожного и авиационного транспорта, которые осуществляют перевозки, состав морских судов, входящих в речной флот и относящихся к рыбной промышленности, люди, занимающиеся посевными и уборочными работами, педагоги. Также не могут быть призваны те, кто уволился из армии менее двух лет назад, кто проходит промежуточную или итоговую аттестацию, имеет от трёх несовершеннолетних детей, а также граждане, проживающие за границей.

Ранее специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что никогда не служил в ВС. По словам Иванова, он в молодости поступил в «закрытое и эксклюзивное» учебное заведение — в органы госбезопасности. При этом он уточнил, что армия тоже была в его биографии. Иванов рассказал о традиции перед поступлением в ФСБ. Она заключалась в том, что будущие сотрудники спецслужбы на месяц отправлялись на подготовку в ВДВ, писал NEWS.ru.