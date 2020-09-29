Госдума обсудит возможность продления кредитных каникул из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a12993f2-02d8-11eb-957e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что власти могут продлить кредитные каникулы гражданам, пострадавшим от коронавируса. По его словам, обсуждение этой инициативы состоится в рамках соответствующего закона, принятого весной.

Речь идёт о законе, который был принят в апреле, в поддержку граждан в период режима повышенной готовности. Сроком окончания кредитных каникул, согласно закону, является 30 сентября. Для получения отсрочки по кредитным платежам было необходимо подтвердить падение ежемесячных доходов на 30% и более. Каникулы касались не только граждан, но также малого и среднего бизнеса из отраслей, признанных правительством пострадавшими.

Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне непонятна позиция правительства и Центрального банка, — приводит ПРАЙМ слова Аксакова.

Как сообщал NEWS.ru, ЦБ России опубликовал отчёт, который говорит о том, что большое число граждан так и не смогли воспользоваться кредитными каникулами. Сразу по их истечении в России резко выросло число и объём задолженностей граждан перед банками.

Если в августе, когда кредитные организации только начали сворачивать программы по отсрочкам, ЦБ России зафиксировал всего 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, то уже в сентябре речь шла о более чем 11 тысячах жалоб, свыше 14% из которых касались образовавшихся задолженностей по кредитам.