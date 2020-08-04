Госавтоинспекция потребовала ликвидировать женскую парковку в Казани

https://static.news.ru/photo/2aa9bc2c-d68f-11ea-9b30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thiago Bernardes/Global Look Press

Госавтоинспекция Казани потребовала ликвидировать женскую парковку у городского торгового центра ЦУМ, открывшуюся 4 августа.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на старшего инспектора отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Ленара Гильмутдинова.

Руководству торгового центра ГИБДД Казани вынесла предписание в трое суток вернуть парковочные места в соответствие с требованиями российского законодательства и ПДД, — заявил он.

Гильмутдинов добавил, что в правилах дорожного движения нет понятия мужской и женской парковки. Кроме того, собственник должен был согласовать нанесение разметки с ГИБДД.

В данном случае, считают в Госавтоинспекции, разметка не соответствует ГОСТУ. Начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов, в свою очередь пояснил, что ширина парковочных мест у торгового центра составляет 4,4 м (стандарт — 2,5 м), поскольку это удобно для загрузки покупок в багажник.

Как писал NEWS.ru, глава комитета развития транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин заявил, что вопрос о том, чтобы сделать въезд в центральную часть Петербурга платной, на данный момент не рассматривается.