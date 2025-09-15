Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:16

Горшочек с курицей и овощами: вкус детства в каждой ложке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горшочек — это не просто посуда, а настоящий кулинарный инкубатор, где продукты томятся в собственном соку, сохраняя все ароматы и питательные вещества. Традиция готовить в глиняной посуде уходит корнями в русскую кухню: раньше такие блюда делали в печи, а сегодня их легко повторить в духовке. Горшочек отлично подойдет как для уютного семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Куриное бедро (филе) — 500 г
  • Картофель — 6–8 шт. (около 800 г)
  • Лук репчатый — 2 головки
  • Морковь — 2 шт.
  • Томатная паста — 1,5 ст. ложки
  • Смесь специй для птицы (паприка, чесночный порошок, тимьян) — 1 ч. ложка
  • Морская соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — 1/2 ч. ложки
  • Вода — 200 мл (по 50 мл на горшочек)
  • Свежая зелень — для подачи

Как приготовить пошагово

Шаг 1.

Куриное бедро нарежьте кубиками 2–3 см. Лук порежьте тонкими полукольцами. Смешайте мясо с луком, томатной пастой и специями. Накройте пленкой и оставьте мариноваться: минимум на 1 час при комнатной температуре или 2–3 часа в холодильнике.

Шаг 2.

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кружочками или полукругами — так она отдаст максимум сладости и аромата.

Шаг 3.

Подготовьте глиняные горшочки (лучше замочить их в холодной воде на 15–20 минут). Выложите ингредиенты слоями:

  • половина картофеля;
  • морковь;
  • маринованное мясо с луком;
  • оставшийся картофель.
    Каждый слой слегка присаливайте.

Шаг 4.

Влейте по 50 мл воды в каждый горшочек. Накройте фольгой (блестящей стороной внутрь), затем крышкой — так получится эффект русской печи.

Шаг 5.

Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте горшочки на противень и готовьте 1 час 20 минут. За 10 минут до конца снимите крышки и фольгу, чтобы появилась румяная корочка.

Шаг 6.

Оставьте блюдо на 10–15 минут настояться. Подавайте прямо в горшочках, посыпав зеленью. Отличным дополнением станут сметана, хрустящий хлеб и маринованные огурцы.

Ранее сообщалось, что засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится ли у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

