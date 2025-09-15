Горшочек с курицей и овощами: вкус детства в каждой ложке

Горшочек — это не просто посуда, а настоящий кулинарный инкубатор, где продукты томятся в собственном соку, сохраняя все ароматы и питательные вещества. Традиция готовить в глиняной посуде уходит корнями в русскую кухню: раньше такие блюда делали в печи, а сегодня их легко повторить в духовке. Горшочек отлично подойдет как для уютного семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- Куриное бедро (филе) — 500 г
- Картофель — 6–8 шт. (около 800 г)
- Лук репчатый — 2 головки
- Морковь — 2 шт.
- Томатная паста — 1,5 ст. ложки
- Смесь специй для птицы (паприка, чесночный порошок, тимьян) — 1 ч. ложка
- Морская соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — 1/2 ч. ложки
- Вода — 200 мл (по 50 мл на горшочек)
- Свежая зелень — для подачи
Как приготовить пошагово
Шаг 1.
Куриное бедро нарежьте кубиками 2–3 см. Лук порежьте тонкими полукольцами. Смешайте мясо с луком, томатной пастой и специями. Накройте пленкой и оставьте мариноваться: минимум на 1 час при комнатной температуре или 2–3 часа в холодильнике.
Шаг 2.
Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кружочками или полукругами — так она отдаст максимум сладости и аромата.
Шаг 3.
Подготовьте глиняные горшочки (лучше замочить их в холодной воде на 15–20 минут). Выложите ингредиенты слоями:
- половина картофеля;
- морковь;
- маринованное мясо с луком;
- оставшийся картофель.
Каждый слой слегка присаливайте.
Шаг 4.
Влейте по 50 мл воды в каждый горшочек. Накройте фольгой (блестящей стороной внутрь), затем крышкой — так получится эффект русской печи.
Шаг 5.
Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте горшочки на противень и готовьте 1 час 20 минут. За 10 минут до конца снимите крышки и фольгу, чтобы появилась румяная корочка.
Шаг 6.
Оставьте блюдо на 10–15 минут настояться. Подавайте прямо в горшочках, посыпав зеленью. Отличным дополнением станут сметана, хрустящий хлеб и маринованные огурцы.
