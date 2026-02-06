Зимняя Олимпиада — 2026
Горох готов за 5 минут без долгой варки: кухонная хитрость, о которой редко говорят даже опытные хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гороховый суп и каша многим нравятся, но пугают долгой готовкой. А ведь есть простой способ сделать горох мягким буквально за несколько минут и без многочасового стояния у плиты. Делюсь находкой, которая не раз выручала меня в будни.

Обычно горох варят около часа, особенно если нужен нежный суп-пюре. Этот метод подходит и для колотого, и для цельного гороха, который считается самым упрямым. Начинаем, как обычно: замачиваем горох на ночь в холодной воде. Утром воду сливаем и хорошо промываем зерна.

Дальше делаем необычный шаг — выкладываем горох на сухую сковороду без масла и прогреваем 3–4 минуты, постоянно помешивая. Зерна должны просто прогреться, не подгореть. После этого пересыпаем горох в блендер и измельчаем до крупной крошки или почти в муку — смотря что готовим.

Подготовленный горох всыпаем в кипящую воду или бульон. Уже через 5 минут он полностью готов. Консистенция получается нежная, а блюдо легче усваивается и радует вкусом без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки готовят борщ по проверенным рецептам, но аромат часто оказывается слабее ожидаемого. Причина не в свекле или бульоне, а в неправильном использовании лаврового листа. Этот простой трюк способен кардинально изменить вкус и сделать борщ по-настоящему насыщенным.

Марина Макарова
М. Макарова
