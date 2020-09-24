Горбачёв увидел в выборе лауреата Нобелевской премии мира большую проблему

https://static.news.ru/photo/c5b74920-fe74-11ea-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Настало время, когда Нобелевскую премию мира будут получать за реальные заслуги. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв, комментируя выдвижение Владимира Путина на премию.

Это проблема серьёзная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрт-те знает как получить, ушло всё-таки. Будут получать те, кто отличился, — цитирует Горбачёва издание «Подъём» в своём Telegram-канале.

Экс-президент также добавил, что не может назвать имена тех, кто достоин Нобелевской премии, поскольку он далёк от всего этого. Кроме того, он не стал бы горячиться и называть имена, потому что знает, «как люди могут отреагировать».

Сам Горбачёв стал обладателем премии 15 октября 1990 года «за ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Накануне российский писатель и главред газеты «Президент» Сергей Комков заявил, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. По словам литератора, он направил заявку в Осло 10 сентября.

Как отметил автор инициативы, Путин номинирован по двум позициям — за то, что 27 стран мира получили гуманитарную и медицинскую помощь в период пандемии, и за внесение поправки с понятием «Бог» в Конституцию России, сообщал NEWS.ru.