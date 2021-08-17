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Горбачёв назвал виновных в развале Советского Союза

10:23, 18 августа 2021
Горбачёв назвал виновных в развале Советского Союза Михаил Горбачёв Фото: Сергей Ведяшкин/АГН
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За развал Советского Союза ответственны организаторы августовского путча 1991 года. Последствия тех событий оказались катастрофическими для страны. Виновных в развале СССР назвал экс-президент СССР Михаил Горбачёв, сообщает «Интерфакс».

Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны, — сказал политик.

Он отметил, что путч провалился, но ослабил позиции президента СССР и значительно усложнил сохранение Союза. По словам Горбачёва, это ещё было возможно даже после принятия республиками деклараций независимости.

Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР, — пояснил он.

Экс-президент добавил, что уроки августа 1991 года актуальны до сих пор. Он призвал отстаивать принципы демократии и подчеркнул, что демократический путь развития России — «единственно правильный».

Ранее шведское издание Svenska Dagbladet поблагодарило Горбачёва за развал СССР. По мнению авторов статьи, его реформы повлияли на крах страны как в экономическом, так и в военном плане.

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