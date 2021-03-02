Горбачёв назвал политику второй любовью после жены

https://static.news.ru/photo/d176d4ae-7b62-11eb-8ac6-96000091f725_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв, отмечающий 90-летний юбилей, считает политику своей второй любовью после жены Раисы Максимовны.

Пришло время, когда меня избрали первым секретарём крайкома партии. Тогда я получил вторую любовь. Первая и главная любовь — это жена, которую я любил до конца. А вторая — это политика, тоже дама интересная, — рассказал экс-глава СССР в документальном фильме на Первом канале.

Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное в Ставропольском крае. Он возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год, сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. В декабре 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, после которых Горбачёв объявил о прекращении деятельности на посту президента. Экс-президент СССР является лауреатом Нобелевской премии мира 1990 года.

Супруга политика Раиса Максимовна скончалась 20 сентября 1999 года в возрасте 67 лет от лейкоза. После её смерти бывший президент СССР больше не женился.

Как писал NEWS.ru, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на Горбачёве лежит личная ответственность за развал Советского Союза. Он напомнил, что с момента распада страны прошло уже 30 лет, и призвал «не пудрить людям головы». При этом руководитель либерал-демократов подчеркнул, что не один только Горбачёв виноват в развале СССР. По его мнению, за это несёт ответственность вся команда экс-президента, все «большевики КПСС» и «все, кто был в погонах».