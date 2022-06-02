Google запретил разработчикам подделывать лица

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Дипфейк

Корпорация Google заблокировала разработчикам возможность обучать системы искусственного интеллекта на своей платформе Colab, сообщает Bleeping Computer. Решение было принято в связи с участившимися случаями распространения дипфейков.

Дипфейк — технология, основанная на искусственном интеллекте, с помощью которой можно подменять лица в видеофайлах без видимых признаков. 96% производимых дипфейков применяются в порнографическом контенте. Также их используют мошенники с целью подделать свою личность и получить денежные средства от обманутых людей.

Теперь данная технология официально запрещена в Colab. Стоит отметить, что интернет-ресурсы Twitter, Reddit и Pornhub наложили вето на использование дипфейков ещё в 2018 году.

Мы регулярно отслеживаем возможности злоупотреблений в Colab, которые противоречат принципам искусственного интеллекта Google, одновременно поддерживая нашу миссию по предоставлению нашим пользователям доступа к ценным ресурсам, таким как процессоры TPU и GPU. Дипфейки были добавлены в список запрещенных действий в мае с целью запретить создание оскорбительных продуктов, — рассказал представитель Google порталу TechCrunch.

Google Colaboratory представляет собой бесплатный облачный сервис. С его помощью разработчики могут писать исходный код программы в редакторе, а после запускать его прямо из браузера.