Google заблокировал более 2,5 тысячи связанных с РФ и КНР YouTube-каналов

https://static.news.ru/photo/5f1af022-d7af-11ea-adb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Компания Google с апреля по июнь 2020 года заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с КНР и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией.

Уточняется, что из заблокированных с Китаем было связано 2596 каналов и большая их часть публиковала «спам и неполитический контент», но некоторые распространяли и политический, в том числе материалы о борьбе с коронавирусом в США и массовых протестах против расовой дискриминации, проходивших во многих городах Соединённых Штатов, сообщается в блоге Google.

90 заблокированных каналов были связаны с Россией, на них публиковались материалы на русском, немецком, английском языках и на фарси. Контент был посвящён событиям в ЕС, США, Литве и на Украине, также присутствовали материалы о Сирии, реакции США на COVID-19, информация о внутренней и внешней политике РФ.

Кроме того, были заблокированы 20 связанных с Ираном каналов.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о намерении написать жалобу в Google в связи с блокировками YouTube-каналов российских СМИ.