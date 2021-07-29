Google впервые оштрафовали за отказ локализовать данные пользователей

Компания Google впервые оштрафована за отказ локализовать персональные данные своих пользователей в России. Размер взыскания составил 3 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Постановление о штрафе вынесено мировым судьёй судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Он
Ранее столичные суды неоднократно штрафовали Google за отказ удалить запрещённый российским законодательством контент. Так, 25 мая компании выписали два штрафа на общую сумму в 6 млн рублей, а 27 мая — ещё один — на 3,5 млн рублей.
В Роскомнадзоре пояснили, что компания не полностью выполнила требования по удалению из выдачи на территории России ссылок на противоправный контент.