Google, Apple и TikTok с 1 января обязаны открыть представительства в РФ

Закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов вступил в силу в России 1 января 2022 года. Согласно документу, иностранные компании должны, в том числе, создать представительства на территории РФ.

IT-гиганты должны создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которым надлежит в полном объёме представлять интересы головных компаний. Одновременно они станут главным каналом взаимодействия с регуляторами РФ.

Такие обязанности теперь распространяются на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Интернете.

Закон обязывает подпадающие под него компании зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Он будет использоваться для взаимодействия с российскими госорганами.

Роскомнадзор в ноябре обнародовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в РФ. В списке значилось 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами.

Ранее стало известно, что комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обсуждает введение налогообложения иностранных интернет-компаний, включая Google и Facebook. Как пояснил председатель комиссии Алексей Пушков, со вступлением в силу закона о «приземлении» необходимо будет соотнести официальное присутствие компаний на территории России с налоговым режимом.