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24 июля 2025 в 07:19

Голубцы, которые шокируют бабушку: как приготовить правильно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочные голубцы с рисом и фаршем по классике — вкусный и сытный ужин, который порадует всю семью. Даже если вы готовите их впервые, результат получится достойным. Делюсь пошаговым проверенным рецептом, который точно получится.

Голубцы — это капустные листы, начиненные рисом, мясным фаршем и ароматными овощами, томленные в нежном сметанно-томатном соусе. Да, процесс требует времени, но результат того стоит.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Используются только доступные и понятные продукты
  • Подробное пошаговое описание даже для новичков
  • Голубцы получаются сочными, мягкими и ароматными

Ингредиенты на 7 порций

  • Капуста белокочанная — 1,4 кг
  • Фарш свино-говяжий — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Помидоры — 300 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Сметана 20% — 130 г
  • Вода — 1 л
  • Зелень — 20 г (укроп и петрушка)
  • Соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить голубцы пошагово

1. Подготовьте капусту

Промойте кочан, удалите верхние листья и вырежьте кочерыжку. Опустите в кипяток и по мере размягчения отделяйте листья. Каждый лист варите 4–5 минут, чтобы он стал гибким. Остывшие листья промойте холодной водой и обрежьте утолщения у основания.

2. Отварите рис

Промойте рис, залейте 250 мл воды, слегка посолите, доведите до кипения и варите на минимальном огне 10 минут. Затем оставьте под крышкой еще на 10–15 минут.

3. Подготовьте овощи

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке и обжарьте вместе на сковороде 7–8 минут до мягкости.

4. Сделайте начинку

Смешайте фарш с рисом, обжаренными овощами, натертыми на терке помидорами и рубленой зеленью. Посолите и поперчите по вкусу.

5. Заверните голубцы

На каждый лист капусты выложите начинку и сверните конвертиком, подворачивая края.

6. Сложите в кастрюлю

На дно кастрюли выложите оставшиеся капустные листья. Уложите голубцы плотно друг к другу.

7. Приготовьте соус

Смешайте сметану, томатную пасту и воду, посолите и поперчите. Залейте этой заливкой голубцы.

8. Томите до готовности

Сверху прикройте остатками капустных листьев и плоской тарелкой, чтобы голубцы не всплывали. Варите на медленном огне 1–1,5 часа.

Подача

Голубцы готовы! Подавайте их горячими со сметаной, свежим салатом или любимым соусом.

Приятного аппетита! Проверенный рецепт, который всегда работает. Попробуйте — и вы больше не будете бояться готовить голубцы.

Когда в доме есть бананы и творог, я сразу вспоминаю про ленивые вареники. Готовятся быстро, вкус потрясающий, а главное — сыты все, от детей до мужа.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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