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09 июля 2025 в 16:49

Банан на завтрак, тесто в дело: вареники для тех, кто спешит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда в доме есть бананы и творог, я сразу вспоминаю про ленивые вареники. Готовятся быстро, вкус потрясающий, а главное — сыты все, от детей до мужа.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • банан — 2 шт. (около 200 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1–2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сливочное масло — 50 г + для подачи;
  • мука — 300 г + немного для стола;
  • соль — щепотка (по желанию);
  • вода — 2 л;
  • соль для воды — 1 ч. л.;
  • сметана — для подачи.

Разминаю творог и бананы, добавляю яйцо с сахаром и маслом, постепенно всыпаю муку — получается мягкое тесто. После короткого отдыха делю его на части, скатываю колбаски и нарезаю кусочками. Вареники бросаю в кипящую подсоленную воду, варю три минуты после всплытия. Подаю горячими с маслом и сметаной — идеальный завтрак, если хочется сладенького без заморочек.

Хотите устроить маленькую Италию у себя дома? Эта пицца с нежными креветками и ароматным песто перенесет вас прямиком на побережье Средиземного моря!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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