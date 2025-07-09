Банан на завтрак, тесто в дело: вареники для тех, кто спешит

Банан на завтрак, тесто в дело: вареники для тех, кто спешит

Когда в доме есть бананы и творог, я сразу вспоминаю про ленивые вареники. Готовятся быстро, вкус потрясающий, а главное — сыты все, от детей до мужа.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

банан — 2 шт. (около 200 г);

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1–2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 50 г + для подачи;

мука — 300 г + немного для стола;

соль — щепотка (по желанию);

вода — 2 л;

соль для воды — 1 ч. л.;

сметана — для подачи.

Разминаю творог и бананы, добавляю яйцо с сахаром и маслом, постепенно всыпаю муку — получается мягкое тесто. После короткого отдыха делю его на части, скатываю колбаски и нарезаю кусочками. Вареники бросаю в кипящую подсоленную воду, варю три минуты после всплытия. Подаю горячими с маслом и сметаной — идеальный завтрак, если хочется сладенького без заморочек.

Хотите устроить маленькую Италию у себя дома? Эта пицца с нежными креветками и ароматным песто перенесет вас прямиком на побережье Средиземного моря!