Банан на завтрак, тесто в дело: вареники для тех, кто спешит

Когда в доме есть бананы и творог, я сразу вспоминаю про ленивые вареники. Готовятся быстро, вкус потрясающий, а главное — сыты все, от детей до мужа.
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- банан — 2 шт. (около 200 г);
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1–2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 50 г + для подачи;
- мука — 300 г + немного для стола;
- соль — щепотка (по желанию);
- вода — 2 л;
- соль для воды — 1 ч. л.;
- сметана — для подачи.
Разминаю творог и бананы, добавляю яйцо с сахаром и маслом, постепенно всыпаю муку — получается мягкое тесто. После короткого отдыха делю его на части, скатываю колбаски и нарезаю кусочками. Вареники бросаю в кипящую подсоленную воду, варю три минуты после всплытия. Подаю горячими с маслом и сметаной — идеальный завтрак, если хочется сладенького без заморочек.
Хотите устроить маленькую Италию у себя дома? Эта пицца с нежными креветками и ароматным песто перенесет вас прямиком на побережье Средиземного моря!