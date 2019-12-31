https://static.news.ru/photo/8c33a1fe-2d0e-11ea-857b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гололедица и небольшие осадки ожидают жителей столицы в четверг, 2 января. Температура воздуха прогреется до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу, 3 июня, синоптики изменений не прогнозируют. Преимущественно будет без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер будет западным со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Давление составит 743 мм рт.ст. По области температура воздуха будет колеб9аться от 2 до 3 градусов тепла. До вечера 2 января в Подмосковье из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Росгидромете рассказали о понижении температуры до минус 5 градусов в столице и до минус 7 градусов по области в ночь на 2 января. Высота снежного покрова составит 1 см.