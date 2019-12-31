Гололедица и небольшие осадки ожидают жителей столицы в четверг, 2 января. Температура воздуха прогреется до 3 градусов тепла.
В ночь на пятницу, 3 июня, синоптики изменений не прогнозируют. Преимущественно будет без осадков,
Давление составит 743 мм рт.ст. По области температура воздуха будет колеб9аться от 2 до 3 градусов тепла. До вечера 2 января в Подмосковье из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень опасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Росгидромете рассказали о понижении температуры до минус 5 градусов в столице и до минус 7 градусов по области в ночь на 2 января. Высота снежного покрова составит 1 см.
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