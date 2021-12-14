В ковидный сертификат включат данные о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме, добавив, что документ не содержит информации, нарушающей с точки зрения публичного доступа права граждан, передаёт РИА Новости.

Кроме данных о проведённой вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесённой болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе - либо временном, либо постоянном, — цитирует её агентство.

Голикова также добавила, что кoвидный сертификат не содержит информации, нарушающей с точки зрения публичного доступа права граждан. По её словам, документ зaщищён от подделки штрих-кодом, который подтверждает его действитeльность. После считывания информации с кoда, проверяющий увидит данные о том, действителен сертификат или нет, а также срок его дeйствия.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 80% граждан, которые говорят о том, что вакцинировались «Спутником V», но при этом заболели коронавирусной инфекцией, приобрели сертификат о вакцинации, но в действительности не прививались.

В России за продажу и покупку поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность, наказание за которую предусматривает штраф. Так, только в столице за изготовление и продажу фальшивых справок были заведены десятки дел. Обвиняемым грозит наказание по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК (мошенничество).