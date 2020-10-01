Два варианта от Голиковой: либо маска, либо карантин

https://static.news.ru/photo/b0fa22f2-048f-11eb-b2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам следует соблюдать все предписанные врачами меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и потребности уйти на ещё один карантин. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что у россиян сейчас, по большому счёту, нет выбора. Ситуация сложилась так, что либо граждане соблюдают все необходимые меры предосторожности, либо ситуация ухудшается и страну ожидает ещё один карантин. Второй вариант, как сказала Голикова, допустить не хотелось бы.

Вице-премьер призвала россиян выполнять меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Всем необходимо соблюдать масочный режим, все меры безопасности социального дистанцирования, ношение масок и перчаток. Потому что 80-85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами, — цитирует Голикову «Интерфакс».

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. За прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, высокий прирост числа заболевших коронавирусом в первую очередь приходится на крупные российские города. Более 60% этого прироста сейчас зафиксировано в Москве, сообщила Голикова.