Голикова: РФ взяла временный тайм-аут в вывозе граждан из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россия не остановила вывоз своих граждан из стран с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, но взяла тайм-аут для составления списков, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, временная пауза на субботу и воскресенье, 4 и 5 апреля, необходима для чёткого понимания, кто и куда прилетит.

Кроме того, Голикова заверила, что работа по возвращению россиян в страну постепенно возобновится, и отметила, что 13 660 человек из тех, кто должен был вернуться, не смогли идентифицировать.

Как ранее писал NEWS.ru, российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, назвали вице-премьера РФ Татьяну Голикову инициатором запрета на международные рейсы по вывозу российских граждан из-за границы.