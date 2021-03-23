Голикова: РФ проводит жёсткий мониторинг поствакцинальных осложнений

https://static.news.ru/photo/6f8b3c9c-8bd1-11eb-ac90-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

↵Россия проводит жёсткий мониторинг всех осложнений, фиксируемых после использования вакцин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, российские специалисты относятся аккуратно «вообще к каким-либо данным», которые связаны с последствиями применения различных продуктов, так как возможность проверить это до конца на медицинских данных отсутствует.

Мы можем говорить в данном случае только о себе. И здесь я могу чётко сказать, что страна осуществляет жёсткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений, — подчеркнула она в интервью телеканалу RT, комментируя сообщение о том, что ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у привитых.

Голикова отметила, что «у нас по закону это обязательно, это положено». Она добавила, что в России, в случае если фиксируется поствакцинальное осложнение, в Роспотребнадзор направляется экстренное уведомление для того, чтобы специалисты оценили ситуацию и установили причинно-следственную связь.

Как писал NEWS.ru, ранее в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) заявили, что британско-шведская компания AstraZeneca могла предоставить неполную информацию о своей вакцине против коронавирусной инфекции, что могло повлечь серьёзные последствия.